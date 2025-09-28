TÜMOSAN Konyaspor 2-1 RAMS Başakşehir — Trendyol Süper Lig 7. Hafta
Maç Özeti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
55. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orta alanda topla buluşan Crespo'nun pasında topla buluşan Shomurodov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
69. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Crespo'nun pasında topa gelişine vuran Shomurodov'un şutu yandan dışarıya çıktı.
82. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Shomurudov'un şutu yandan dışarıya gitti.
Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.