TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor'u 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol Süper Lig 5. Hafta Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı ve karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın Gelişimi

55. dakikada, Konyaspor'un geliştirdiği bir atakta, Pedrinho sağ kanattan güzel bir orta açtı. Ceza sahasında Benasser'in ters vuruşunda, Okan Kocuk topa uzanarak sahip oldu.

Gole Yaklaştılar

59. dakikada Konyaspor, Ndao ile golü bulmaya çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ndao, yerden sert bir şut çekti fakat top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Son Anlar

74. dakikada Samsunspor, bir köşe atışı kazandı. Zeki Yavru tarafından kullanılan köşe vuruşundaki ortada, Laura iyi yükseldi fakat kaleci Slowik, topu son anda kornere çeldi.

Kalan dakikalarda her iki takım da başka bir pozisyon üretemeyince, TÜMOSAN Konyaspor 1-0'lık sonuçla sahadan galip ayrıldı.