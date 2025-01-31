TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK Karşısında İlk Yarıda 2-0 Önde

Trendyol Süper Lig: TÜMOSAN Konyaspor 2 - Sipay Bodrum FK 0 (İlk Yarının Sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra, Konyaspor ceza sahası önünden bir serbest vuruş kazandı. Fredy'nin sert ve düzgün şutu, üstten az farkla auta gitti.

Maçın 6. dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Pedrinho'nun ara pasında hareketlenen Yusuf Erdoğan, kaleci Diogo Sousa'yı geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Konyaspor, farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun ceza sahasına yaptığı ortada Kramer, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı ve durumu 2-0 yaptı.

İlk yarının sonlarına yaklaşılırken, 45. dakikada Bodrum FK, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasında topa müdahalesinin ardından hakem Ümit Öztürk, VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, kaleci Slowik tarafından direk dibinden kurtarıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.