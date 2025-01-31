DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,17 0,44%
ALTIN
3.227,8 -0,42%
BITCOIN
3.675.538,2 2,52%

TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK Karşısında İlk Yarıda 2-0 Önde

TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK maçının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:12
TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK Karşısında İlk Yarıda 2-0 Önde

Trendyol Süper Lig: TÜMOSAN Konyaspor 2 - Sipay Bodrum FK 0 (İlk Yarının Sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra, Konyaspor ceza sahası önünden bir serbest vuruş kazandı. Fredy'nin sert ve düzgün şutu, üstten az farkla auta gitti.

Maçın 6. dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Pedrinho'nun ara pasında hareketlenen Yusuf Erdoğan, kaleci Diogo Sousa'yı geçerek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Konyaspor, farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun ceza sahasına yaptığı ortada Kramer, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı ve durumu 2-0 yaptı.

İlk yarının sonlarına yaklaşılırken, 45. dakikada Bodrum FK, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasında topa müdahalesinin ardından hakem Ümit Öztürk, VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, kaleci Slowik tarafından direk dibinden kurtarıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı
2
Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 Geçti
3
Genç Eskrimciler, Dünya Kupası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı
4
TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti
5
Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya Yenildi
6
Davis Kupası'nda Türkiye ve Meksika Eşleşmesi İçin Kuralar Çekildi
7
Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!