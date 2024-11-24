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TÜMOSAN Konyaspor ve Atakaş Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:23
TÜMOSAN Konyaspor ve Atakaş Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Dikkat Çeken Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Maç, her iki takımın 1-1'lik eşitliğiyle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 72. dakikasında, Konyasporlu Bamgboye, ceza alanına ortasını yaptıktan sonra Aboubakar'ın vuruşu, az farkla yandan auta çıktı. Bu pozisyon, ev sahibi takım için oldukça etkili bir fırsat olarak kaydedildi.

90. dakikada ise Atakaş Hatayspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasında oluşan karambolde Aboubakar, yaptığı röveşata ile topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşma sonunda her iki takım da 1 puanı paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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