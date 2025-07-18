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Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başladı

Sakarya'da Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 19:06
Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başladı

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Start Aldı

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'nın göz alıcı doğasında başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.

Yarışmaların İlk Günü

Şampiyonanın ilk gününde düzenlenen XCC yarışlarına, toplamda 21 erkek ve 6 kadın sporcu katıldı. Yaklaşık 1 kilometrelik parkurda, elit erkekler 10 tur, elit kadınlar ise 7 tur pedal çevirdi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışlar sonucunda elit erkeklerde birinci olarak Emre Yavuz, ikinci olarak Samet Bulut ve üçüncü olarak Ahmet Can Akpınar ödül elde etti. Elit kadınlarda ise birinciliği Azize Bekar, ikinciliği Ekin Ereke ve üçüncülüğü Asuman Burcu Balcı kazandı.

Gelecek Günlerde Neler Olacak?

Şampiyonanın ikinci gününde XCO yarışları, pazar günü ise XCE yarışları düzenlenecek. Toplamda 200 sporcu, elit erkek ve kadınların yanı sıra 23 yaş altı erkek, 23 yaş üstü kadın, genç erkek ve kadın kategorilerinde mücadele edecek.

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da start aldı. Sakarya Büyükşehir...

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da start aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen organizasyonun ilk günündeki XCC yarışlarına 21 erkek, 6 kadın sporcu katıldı.

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da start aldı. Sakarya Büyükşehir...

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da start aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen organizasyonun ilk günündeki XCC yarışlarına 21 erkek, 6 kadın sporcu katıldı.

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