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Turgutlu Şehir Stadı'nda Tarihi Açılış ve İlk Maç Heyecanı

Manisa'da açılan Turgutlu Şehir Stadı'nda ilk maçta 7 Eylül Turgutlu 1984 Spor, Polatlı 1926 Spor'u 5-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:19
Turgutlu Şehir Stadı'nda Tarihi Açılış ve İlk Maç Heyecanı

Turgutlu Şehir Stadı'nda İlk Maç Gerçekleşti

Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Tesis, 44 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilerek 12 bin 500 seyirci kapasiteli oldu.

Açılış etkinliği kapsamında düzenlenen TFF 3. Lig maçında, 7 Eylül Turgutlu 1984 Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonunda ev sahibi ekip 5-2'lik skorla galip gelerek, hem stat tarihinin ilk galibiyetini elde etti hem de taraftarlarını sevindirdi.

Stadyumdaki ilk gol, 21'inci dakikada 7 Eylül Turgutlu 1984 SK oyuncusu Arda Köksal tarafından atıldı. Bu golle birlikte takımı stratejik bir avantaj elde etti.

Maçı, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da izleyerek, bu tarihi ana tanıklık ettiler.

Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışı...

Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışı yapıldı.

Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışı...

Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışı yapıldı.

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