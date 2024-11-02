Türk Basketbolu Avrupa Arenasında 10 Galibiyetle Haftayı Kapadı

Türk Takımları Avrupa Kupalarında Rekor Kırdı

Basketbolda Avrupa kupalarında temsilcilerimiz, geçtiğimiz hafta içinde 15 karşılaşmaya çıkarak 10 galibiyet elde etti.

2024-2025 Sezonu Temsilcileri

2024-2025 sezonunda Türkiye, erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım ile Avrupa'da mücadele ediyor. Erkekler kategorisinde THY Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası’nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası’nda ise Bursaspor ve TOFAŞ mücadele ediyor.

Kadınlar Takımları da Başarılı

Kadınlar Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası’nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol temsilcilerimiz olarak öne çıkıyor.

Maç Sonuçları

Hafta içinde Türk takımlarının oynadığı maçlar ve sonuçları ise şöyle:

Erkekler: THY Avrupa Ligi

Anadolu Efes-Barcelona (İspanya): 88-97

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika (İsrail): 84-82

Alba Berlin (Almanya)-Anadolu Efes: 70-86

Fenerbahçe Beko-Partizan (Sırbistan): 89-72

BKT Avrupa Kupası

Wolves Vilnius (Litvanya)-Beşiktaş Fibabanka: 93-78

Veolia Towers Hamburg (Almanya)-Türk Telekom: 89-77

Bahçeşehir Koleji-Trefl Sopot (Polonya): 79-67

Basketbol Şampiyonlar Ligi

Kolossos H Hotels (Yunanistan)-Karşıyaka: 59-71

FIBA Avrupa Kupası

Bursaspor-Basket Zaragoza (İspanya): 87-89 (Uzatmada)

Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-TOFAŞ: 96-99

Kadınlar: FIBA Avrupa Ligi

ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket (Fransa): 80-76

Fenerbahçe Opet-Villeneuve d'Ascq LM (Fransa): 95-75

FIBA Avrupa Kupası

Beşiktaş-GEAS (İtalya): 82-71

Galatasaray Çağdaş Faktoring-BAXİ Ferrol (İspanya): 69-73

Sopron Basket (Macaristan)-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 66-71

Bu hafta Türk basketbolunun uluslararası arenada elde ettiği başarı, gelecek maçlar için umut verici bir başlangıç oldu.