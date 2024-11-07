Türk Bisikletinin Olimpiyat Hedefi: Madalya Kazanmak

Türk Bisikletinde Olimpiyat Madalya Hedefi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türk bisikletinin son yıllarda kaydettiği ilerlemelerle birlikte hedeflerinin olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak olduğunu ifade etti.

Müftüoğlu, Ajans Anadolu muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sporunda elde edilen önemli başarılarla birlikte altyapıya yapılan yatırımların arttığını belirtirken, sporcuların da hedeflerini büyüttüğünü dile getirdi. "Son dönemlerde milli bisikletçilerimizin performansı oldukça iyi. Örneğin, 25-27 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen Balkan Pist Şampiyonası'nda takımımız çok sayıda madalya kazandı." diyerek başarıların devam edeceğini vurguladı.

Müftüoğlu, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri tarihi başarıya da değindi. "Tarihimizde ilk kez gümüş ve bronz madalya kazandık. Şimdi amacımız olimpiyat oyunlarına katılmak. 1976'dan beri pist bisikletinde olimpiyatlara gidememiştik. Önceliğimiz bu olmalı. Ülkemizde ilk olimpik veledromu 2022'de Konya'da açtık ve ardından Balkanlar'da başarılar toplamaya başladık." dedi.

Müftüoğlu ayrıca, bu projede destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baka teşekkür etti. "Bu projelerin hayata geçirilmesinde liderlik eden Bakan Bak’a minnettarız" ifadelerini kullandı.

Bisiklet Kültürü Gelişiyor

Emin Müftüoğlu, Türkiye'de bisiklet kültürünün geliştiğini ve bunun spor başarıları ile daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. "Türk bisikletinin uluslararası arenada daha fazla görünür olması için çalışmalarımız devam edecek. 2004 yılında göreve geldiğimizde olimpiyatlara gidemeyen bir ülke vardı, ama artık 2028 veya en geç 2032'de bisiklette madalya hedefiyle yol alıyoruz," dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türk bisikletinin son yıllarda büyük atılım içerisinde olduğunu belirterek, hedeflerinin olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak olduğunu söyledi.