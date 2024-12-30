Türk Boksunda Dönüşüm: Yeni Başkan Suat Hekimoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Türk Boksunda Dönüşüm Rüzgârı

Türkiye Boks Federasyonu'nun yeni başkanı Suat Hekimoğlu, başkanlığa seçilmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Hekimoğlu, "Eski yapıyı değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu başardık, çok mutluyuz" dedi.

Türk Boksunu Yükseltme Sözleri

AA muhabirine konuşan Hekimoğlu, Türk boksunun uluslararası alandaki başarısını artırmak için tüm çabalarını ortaya koyacağına söz verdi. "Türk boksunun yukarı çıkabilmesi, bayrağımızın göndere çekilebilmesi için dünyada, olimpiyatlarda ve Avrupa'da derece alabilecek şekle getirmek için her şeyimi ortaya koyacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Altyapıya Özel Vurgu

Altyapının önemine dikkat çeken Hekimoğlu, "Alt minikler kategorisinde 4 yıldır Türkiye şampiyonası yapılmıyor. Yapmazsanız sporcu gelmez alttan. Eskiden bu şampiyona vardı. Şimdi onu yeniden aktive edeceğiz. Çocuklarımızı olimpiyatlara hazırlamak için altyapıdan başlamak gerekiyor" diye belirtti. Ayrıca, Kastamonu'da kamp eğitim merkezinin ailelerle birlikte kullanılabileceüğüne vurgu yaptı.

Kadın Boksunda Küresel Hedefler

Türkiye'nin kadın boksundaki başarısını da gözler önüne seren Hekimoğlu, "Bu başarı, sporcuların özverisi sayesinde gerçekleşti. Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli ile de destek sözü verdim. Kamp yapmak istiyorsanız yanınızdayım, olimpiyatlarda madalya sayımızı artıracağız" şeklinde konuştu.

Önemli Şampiyonalar ve Gelecek Planları

March ayında düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası için özel planlar yapıldığını belirten Hekimoğlu, "21-26 Ocak tarihlerinde Türkiye Şampiyonası sonrası kamp düzenimizi alıp kampta çocuklarımızı yönlendireceğiz. Masraflarımız artacak ama bunu evlatlarımız ve ulusumuz için yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Aydın ile İş Birliği

Seçim rakibi Selçuk Aydın ile iş birliği yapma niyetini ifade eden Hekimoğlu, "Kendisini çok severim ve Türk boksunun en değerli boksörlerinden biridir. Bu işin mutfağından gelmiş biri olarak kendisiyle istişare içinde olacağız" diye ekledi.

Türkiye Boks Federasyonunun yeni başkanı Suat Hekimoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.