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Türk Eskrimciler Polonya'da 3 Madalya Kazandı

Polonya'daki 17 Yaş Altı Eskrim Turnuvası'nda Türk sporcular altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:14
Türk Eskrimciler Polonya'da 3 Madalya Kazandı

Polonya'da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Circuit Kılıç Eskrim Turnuvası'nda Türk sporcular, başarılı performansları ile dikkat çekti. Turnuvada birer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular, Türkiye'nin gururu oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Konin kentindeki organizasyonda ferdi erkekler kategorisinde yarışan Poyraz Kümük, altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Aynı kategoride mücadele eden Yiğit Ayaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bunun yanı sıra, Yiğit Ayaz, Efe Barış, Poyraz Kümük ve Candeniz Berrak’tan oluşan takım, gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin başarısını taçlandırdı.

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