Türk futbolunda devrim: Gelecek sezon kulüpler hakem stamalarında söz sahibi olacak

Türk futbolunda hakemlerin atama sürecinde köklü bir değişiklik geliyor. Profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte bağımsız hakem kurulu oluşturma kararını onayladılar. Almanya'nın modelinden esinlenilen bu proje, kulüplerin tamamından destek gördü.



Yeni Sezonda Hayata Geçiyor

Bağımsız hakem kurulu, önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında söz sahibi olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler arasındaki uzlaşma doğrultusunda, kurulacak olan yeni şirket 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 3'ü TFF tarafından, 2'si ise kulüpler tarafından belirlenecek. Bağımsız hakem kurulu, klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak.

Kulüplerin Söz Sahibi Olacak

Profesyonel bir zeminde faaliyet gösterecek olan hakem kurulu, kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.