Bist 100
9.722,09 0%
DOLAR
32,58 0,08%
EURO
34,98 0,38%
ALTIN
2.412,18 0,05%

Türk futbolunda devrim: Gelecek sezon kulüpler hakem stamalarında söz sahibi olacak

Türk futbolunda hakemlerle ilgili yeni bir dönem başlıyor. Kulüplerin onayladığı bağımsız hakem kurulu, önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında etkin rol oynayacak.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 23:16
Türk futbolunda devrim: Gelecek sezon kulüpler hakem stamalarında söz sahibi olacak

Türk futbolunda hakemlerin atama sürecinde köklü bir değişiklik geliyor. Profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte bağımsız hakem kurulu oluşturma kararını onayladılar. Almanya'nın modelinden esinlenilen bu proje, kulüplerin tamamından destek gördü.

Yeni Sezonda Hayata Geçiyor

Bağımsız hakem kurulu, önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında söz sahibi olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler arasındaki uzlaşma doğrultusunda, kurulacak olan yeni şirket 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 3'ü TFF tarafından, 2'si ise kulüpler tarafından belirlenecek. Bağımsız hakem kurulu, klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak.

Kulüplerin Söz Sahibi Olacak

Profesyonel bir zeminde faaliyet gösterecek olan hakem kurulu, kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Milli Emlak 33 ilde telefon parasına arsa satıyor! Ömürlük yatırımın en ucuz yolu!

Altın fiyatları bir düştü bir kalktı! Uzman isim altının 1 ay sonraki kaderini yazdı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
2
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
6
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu

Milli Emlak 33 ilde telefon parasına arsa satıyor! Ömürlük yatırımın en ucuz yolu!

Yaş şartına uyan öğrencilere 5000 TL yol yardımı! Bakanlık her ay IBAN'a yatıracak

Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor

Annelere aylık 11.290 TL maaş bağlanıyor! SGK bunu yapana 12 ay kesintisiz ödeyecek

Altın fiyatları bir düştü bir kalktı! Uzman isim altının 1 ay sonraki kaderini yazdı!

Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

81 ilde tapusu olanlar dikkat! Bunu yapana devlet her ay kira ödeyecek!

Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı