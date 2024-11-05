Türk Hakemler Uluslararası Arenada Görev Alıyor

Uluslararası Müsabakalarda Görev Alacak Türk Hakemler

Türk hakemler Halil Umut Meler, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam, yarın uluslararası müsabakalarda önemli görevler üstlenecek.

Kuveyt’te Özel Davet

Halil Umut Meler, Kuveyt Futbol Federasyonu'nun özel daveti üzerine Al Salmiya ile El Arabi takımları arasında oynanacak Kuveyt Premier Ligi karşılaşmasını yönetecek.

UEFA Gençlik Ligi Maçları

Zorbay Küçük, Paris Saint Germain ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Gençlik Ligi müsabakasında düdük çalacak. Ayrıca, Kadir Sağlam, Kairat ve Real Betis takımları arasında düzenlenecek bir diğer UEFA Gençlik Ligi müsabakasının hakemi olacak.