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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, MBH ile Rövanş Maçına Çıkıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yarın MBH ile CEV Kupası rövanşında karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:49
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, MBH ile Rövanş Maçına Çıkıyor

Türk Hava Yolları, CEV Kupası Rövanşında MBH ile Karşılaşacak

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yarın Macaristan'ın MBH ekibini konuk etmeye hazırlanıyor. Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. İlk karşılaşmayı Macaristan'da oynayarak 3-0 galip gelen Türk Hava Yolları, ev sahibi avantajıyla bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Takım, bu maçı kazanarak CEV Kupası'nda ilerlemeyi amaçlıyor. Tüm voleybolseverlerin dikkatini çeken bu önemli müsabakada, destekle birlikte galibiyet gelmesi bekleniyor.

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