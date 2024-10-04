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Türk Hentbol Takımları Avrupa Arenasında Mücadele Edecek

Türk takımları EHF Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarına çıkıyor. Maçlar yarın başlıyor!

Yayın Tarihi: 04.10.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:09
Türk Hentbol Takımları Avrupa Arenasında Mücadele Edecek

Türk Takımları Avrupa'da Sahne Alıyor

Hentbolda Türkiye'nin önde gelen takımları, EHF Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarına yarın başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, bu zorlu mücadeleler her iki turnuvada önemli bir yere sahip.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi Maçları

İlk olarak, Armada Praxis Yalıkavak ve Yenimahalle Belediyespor takımları, EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy Kobierzyce takımıyla, Adam Wojcik Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Diğer tarafta ise Yenimahalle Belediyespor, Çekya ekibi DHK Banik Most ile Banik Most Spor Salonu'nda saat 19.00'da mücadele edecek.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası Aşaması

Aynı zamanda, Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor da EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turuna katılacak. Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımıyla, Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda 17.00'de karşılaşacak.

Üsküdar Belediyespor ise Hırvatistan temsilcisi ZRK Bjelovar ile Dvorana Europskih Prvaka Salonu'nda saat 20.00'de mücadele edecek. Bu kupada Bursa Büyükşehir Belediyespor ise ilk maçını Karadağ ekibi ZRK Tivat ile 11 Ekim'de deplasmanda oynayacak.

Hentbol tutkunları için heyecan dolu bir haftasonu geliyor!

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