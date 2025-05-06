Türk Karateciler Avrupa Şampiyonası İçin Ermenistan'a Gidiyor
Türkiye Karate Federasyonu, milli takımın 7-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası'na katılacağını duyurdu. Şampiyona, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşecek.
Bu önemli organizasyonda toplamda 48 ülkeden 463 sporcu yarışacak. Türkiye, şampiyonada 12'si kadın ve 14'ü erkek olmak üzere 26 karateci ile temsil edecek.
Para Karate Müsabakaları
Para karate kategorisinde ise, 2 kadın ve 2 erkek sporcu tatamiye çıkarak mücadele verecek.
2025 Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım Kadrosu
Kadınlar:
- Kumite 50 kilo: Gülsen Demirtürk
- Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
- Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen
- Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
- Kumite +68 kilo: Zeyna Gaballa
- Kumite takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Uygur, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok
- Kata: Dilara Bozan
- Kata takımı: Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa
Erkekler:
- Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
- Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
- Kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür
- Kumite 84 kilo: Hasan Arslan
- Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç
- Kumite takımı: Eren Akkurt, Hasan Arslan, Ahmet Bulut, Enes Bulut, Samed Gök, Furkan Kayalı, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel
- Kata: Enes Özdemir
- Kata takımı: Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş, Hüseyin Can Göksu
Para Karate:
- Nesrin Cavadzade
- Oya Ekici
- Berkay Uslu
- Deniz Korudağ
Türk sporcuların başarılarıyla dolu bir şampiyona geçirmesi ve ülkemizi gururlandırması bekleniyor.
Türk sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Karate Şampiyonası, Ermenistan'da başlayacak. Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 14'ü erkek olmak üzere 26 karateci temsil edecek.