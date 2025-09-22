Türk Para Yüzücüler Singapur'da 4 Madalya Kazandı

Milli sporcular, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonasında toplam 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporcular önemli başarılara imza attı.

Altın Madalya

Defne Kurt, açık yaş kadınlar SM10 kategorisi 200 metre karışık yarışında 2.28.30 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş Madalya

Sevilay Öztürk ise S5 kategorisi 50 metre sırtüstüde 43.75lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bronz Madalyalar

Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi 50 metre sırtüstüde 44.87lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Turgut Aslan Yaraman ise erkekler S8 kategorisi 100 metre sırtüstüde 1.06.52lik derecesiyle bronz madalyayı kazandı.

Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.