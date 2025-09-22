Türk Para Yüzücüler Singapur'da 4 Madalya Kazandı

Türk para yüzücüler Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:35
Türk Para Yüzücüler Singapur'da 4 Madalya Kazandı

Türk Para Yüzücüler Singapur'da 4 Madalya Kazandı

Milli sporcular, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonasında toplam 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporcular önemli başarılara imza attı.

Altın Madalya

Defne Kurt, açık yaş kadınlar SM10 kategorisi 200 metre karışık yarışında 2.28.30 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş Madalya

Sevilay Öztürk ise S5 kategorisi 50 metre sırtüstüde 43.75lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bronz Madalyalar

Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi 50 metre sırtüstüde 44.87lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Turgut Aslan Yaraman ise erkekler S8 kategorisi 100 metre sırtüstüde 1.06.52lik derecesiyle bronz madalyayı kazandı.

Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 9 Türk Sporcu Szombathely'de
2
Beşiktaş, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Beyzbol5 Genç Milli Takımı Meksika'da Dünya Kupası'na Katılıyor
4
Milli Para Okçular Gwangju'da: 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
5
Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Sona Erdi
6
Süper Lig Kulüpleri A Milli Basketbol Takımı'nı Tebrik Etti — EuroBasket 2025'te Final
7
Okan Buruk: Osimhen’in ayağında ağrı var, durumu yarın netleşecek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta