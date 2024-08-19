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Türk Pilotlar Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Podyumda

Kerem Kazaz ve Kübra Denizci Keskin, Barum Rallisi'nde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:29
Türk Pilotlar Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Podyumda

Türk Sporculardan Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Çifte Podyum

2024 FIA Avrupa Ralli Şampiyonası'nda heyecan dorukta! Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Barum Rallisi'nde Türk pilotlar Kerem Kazaz ve Kübra Denizci Keskin, etkileyici performanslarıyla podyuma çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Kerem Kazaz İkinci, Kübra Denizci Keskin Üçüncü

Türk pilotlardan Kerem Kazaz, Atölye Kazaz takımı altında Silvestre Corentin ile birlikte asfalt zeminli parkurda mücadele ederek ERC3 ve Fiesta Rally3 Trophy kategorilerinde ikinci oldu. Aynı ralliye katılan Kübra Denizci Keskin ise, Hypco Neo Motorspor ekibiyle birlikte Ali Tuğrul Kaya ile birlikte RC5 kategorisinde üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarı gerçekleştirdi.

Tüm bu başarılar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamada duyuruldu. Bu başarı, Türk ralli sporunun uluslararası alandaki yerini pekiştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gelecek Yarış Galler'de

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 7. ayağı, 30-31 Ağustos tarihlerinde Galler'de gerçekleştirilecek. Bu parkurda Türk pilotların başarıları merakla bekleniyor.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı Barum Rallisi'nde Türk sporcular Kerem Kazaz ikinci, Kübra...

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı Barum Rallisi'nde Türk sporcular Kerem Kazaz ikinci, Kübra Denizci Keskin üçüncü sırada podyumda yer aldı.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı Barum Rallisi'nde Türk sporcular Kerem Kazaz ikinci, Kübra...

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı Barum Rallisi'nde Türk sporcular Kerem Kazaz ikinci, Kübra Denizci Keskin üçüncü sırada podyumda yer aldı.

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