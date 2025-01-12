Türk Sporcular Tiflis'te Karate 1 Serisi A Ligi'nde 7 Madalya Kazandı

Türk sporcular, Tiflis'te düzenlenen Karate 1 Serisi A Ligi'nde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 20:28
Türk Sporcular Tiflis'te Karate 1 Serisi A Ligi'nde 7 Madalya Kazandı

Türk Karatecilerden Tiflis'te Başarı

Türk sporcular, Karate 1 Serisi A Ligi'nin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen ilk ayağında 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun açıklamasına göre, 87 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Türk karateciler, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Altın Madalyalar Elde Edildi

Kadın kata takımında Damla Su Türemen, Zehra Kaya ve Elif Karaboğa, erkek kata takımında ise Furkan Kaynar, Kutluhan Duran, Mehmet Batuhan Özdemir ve Ömer Berat Kaynar altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş ve Bronz Madalya Kazananlar

Kadınlar kumide Rabia Çalış (50 kilo) ve Zeyna Gaballa (+68 kilo) gümüş madalya kazandı. Ayrıca, Elif Güneş (kadınlar kumite +68 kilo), Fatih Şen (erkekler kumite +84 kilo) ve Emre Vefa Göktaş (erkekler kata) bronz madalya ile ödüllendirildi.

Bu başarılar, Türk karate sporunun uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

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