Türk Takımları Avrupa Kupalarında 7 Galibiyetle Haftayı Kapattı

Türk Basketbolu Avrupa Arenasında Parlıyor

Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta, Türkiye'yi temsil eden 10 takımdan 7'si galibiyetle haftayı kapadı. 2024-2025 sezonunun heyecanı dorukta. Erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım Türkiye'yi temsil ediyor.

Temsilcilerimizin Performansı

Erkekler THY Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes; BKT Avrupa Kupası’nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket; FIBA Avrupa Kupası’nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor. Kadınlarda ise Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası’nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol mücadele ediyor.

Önemli Maçlar ve Sonuçlar

Bu hafta içerisinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka grubunda maç yapmadı. Kadınlarda ise 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri sebebiyle Avrupa kupalarında kulüp karşılaşmaları gerçekleştirilemedi.

BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hapoel Shlomo ile karşı karşıya geldi ve 90-82'lik bir skorla galip gelerek A Grubu’ndaki liderliğini sürdürdü. TOFAŞ ise FIBA Avrupa Kupası A Grubu’nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Alınan Sonuçlar

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekildedir: