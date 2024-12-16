Türk Takımları Avrupa Kupalarında Sahne Alıyor
Bu hafta voleybolda 5 Türk ekibi, Avrupa kupalarında mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacaklar.
Maç Programı
CEV Şampiyonlar Ligi
- Yarın: 22.00 Mint Volley Monza (İtalya) - Fenerbahçe Medicana
- 18 Aralık Çarşamba: 18.00 Halkbank - Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)
CEV Kupası
- 19 Aralık Perşembe: 19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta
CEV Challenge Kupası
- 18 Aralık Çarşamba: 14.00 Spor Toto - WWK Volleys Herrsching (Almanya)
Tüm voleybol severleri bu önemli maçları takip etmeye davet ediyoruz!