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Türk Takımları Avrupa Kupalarında Sahne Alıyor

Bu hafta Türk voleybol takımları Avrupa kupalarında mücadele verecek. İşte maç programı ve detaylar.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:09
Türk Takımları Avrupa Kupalarında Sahne Alıyor

Türk Takımları Avrupa Kupalarında Sahne Alıyor

Bu hafta voleybolda 5 Türk ekibi, Avrupa kupalarında mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacaklar.

Maç Programı

CEV Şampiyonlar Ligi

  • Yarın: 22.00 Mint Volley Monza (İtalya) - Fenerbahçe Medicana
  • 18 Aralık Çarşamba: 18.00 Halkbank - Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)

CEV Kupası

  • 19 Aralık Perşembe: 19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta

CEV Challenge Kupası

  • 18 Aralık Çarşamba: 14.00 Spor Toto - WWK Volleys Herrsching (Almanya)

Tüm voleybol severleri bu önemli maçları takip etmeye davet ediyoruz!

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