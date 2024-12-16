Türk Takımları Avrupa Kupalarında Sahne Alıyor

Bu hafta voleybolda 5 Türk ekibi, Avrupa kupalarında mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacaklar.

Maç Programı

CEV Şampiyonlar Ligi

Yarın: 22.00 Mint Volley Monza (İtalya) - Fenerbahçe Medicana

22.00 Mint Volley Monza (İtalya) - Fenerbahçe Medicana 18 Aralık Çarşamba: 18.00 Halkbank - Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)

CEV Kupası

19 Aralık Perşembe: 19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta

CEV Challenge Kupası

18 Aralık Çarşamba: 14.00 Spor Toto - WWK Volleys Herrsching (Almanya)

Tüm voleybol severleri bu önemli maçları takip etmeye davet ediyoruz!