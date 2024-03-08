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Türk Takımları İçin Şampiyonlar Ligi’nde Büyük Fırsat: Direkt Katılım Hakkı

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, yerini sağlamlaştırmayı başardı. Şu anda 9. sırada olan Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı için belirlenen ilk 10 sıra hedefini büyük oranda gerçekleştirerek bir rahatlama yaşadı.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:45
Türk Takımları İçin Şampiyonlar Ligi’nde Büyük Fırsat: Direkt Katılım Hakkı

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önemli bir yükseliş kaydettiği bildiriliyor. Sezona 12. sıradan başlayan Türkiye, elde ettiği başarılarla 9. sıraya kadar yükseldi. Bu durum, Şampiyonlar Ligi için ilk 10 sıra hedefini yakalama şansını artırdı. Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyetle birlikte Türkiye'nin puanı 38.1'e çıkarken, en yakın rakipleri olan İskoçya ve Çekya ile arasındaki fark biraz daha açıldı.

UEFA kupalarında son 16 turu maçlarına göre Türkiye ve İskoçya'dan birer takımın mücadele ettiği, Çekya'dan ise 3 takımın yer aldığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde, Glasgow Rangers'ın ise Avrupa Ligi'nde temsil ettiği belirtiliyor. Çek temsilcileri Sparta Prag, Slavia Prag, ve Viktoria Plzen'in de Avrupa kupalarında mücadele verdiği vurgulanıyor.

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Fenerbahçe'nin elenmesi durumunda bile Türkiye'nin ilk 10 için avantajlı bir pozisyonda olduğu ifade ediliyor. Ancak Çekya'nın 3 takımla yarıştığı için matematiksel olarak Türkiye'yi geçme şansına sahip olduğu, İskoçya için ise durumun zor olduğu belirtiliyor. İskoçya'nın Türkiye'yi geçebilmesi için Fenerbahçe'nin puan almadan elenmesi, Glasgow Rangers'ın finale çıkması ve finaldeki maçların çoğunu kazanması gerektiği vurgulanıyor.

Puan farkının Türkiye'nin avantajında olduğu, takımların alacakları galibiyetlerle ülke puanına katkı sağlayacağı, ayrıca çeyrek final ve yarı final gibi aşamalarda bonus puan alma şanslarının bulunduğu belirtiliyor.

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