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Türk Takımlarının Avrupa Basketbolunda Maç Programı

Bu hafta toplam 13 Türk takımının 15 karşılaşması Avrupa kupalarında gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:37
Türk Takımlarının Avrupa Basketbolunda Maç Programı

Türk Takımlarının Avrupa Kupalarında Maç Programı

Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta, Türkiye'yi temsil eden 13 takım, toplamda 15 maç oynayacak. 2024-25 sezonunda erkeklerde 11 ve kadınlarda 5 takım Türkiye'yi temsil ediyor.

Erkekler Takımları ve Maçları

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes mücadele ederken, BTK Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket yer almakta. FIBA Avrupa Kupası'nda da Bursaspor ile TOFAŞ takımları yer alıyor.

Kadınlar Takımları ve Maçları

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

Maç Programı

Erkekler

  • THY Avrupa Ligi:
    • Yarın: 20.30 Anadolu Efes-Barcelona (İspanya)
    • Yarın: 21.30 Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika (İsrail) (Karşılaşma Litvanya'da oynanacak)
    • 31 Ekim Perşembe: 22.00 Alba Berlin (Almanya)-Anadolu Efes
    • 1 Kasım Cuma: 20.45 Fenerbahçe Beko-Partizan (Sırbistan)
  • BTK Avrupa Kupası:
    • Yarın: 20.00 Wolves Vilnius (Litvanya)-Beşiktaş Fibabanka
    • Yarın: 21.30 Veolia Towers Hamburg (Almanya)-Türk Telekom
    • 30 Ekim Çarşamba: 19.00 Bahçeşehir Koleji-Trefl Sopot (Polonya)
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi:
    • 30 Ekim Salı: 20.30 Kolossos H Hotels (Yunanistan)-Karşıyaka
  • FIBA Avrupa Kupası:
    • 30 Ekim Çarşamba: 20.30 Bursaspor-Basket Zaragoza (İspanya)
    • 30 Ekim Çarşamba: 20.30 Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-TOFAŞ

Kadınlar

  • FIBA Avrupa Ligi:
    • Yarın: 18.30 ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket (Fransa)
    • Yarın: 19.00 Fenerbahçe Opet-Villeneuve d'Ascq LM (Fransa)
  • FIBA Avrupa Kupası:
    • Yarın: 20.00 Beşiktaş-GEAS (İtalya)
    • Yarın: 20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BAXİ Ferrol (İspanya)
    • Yarın: 20.30 Sopron Basket (Macaristan)-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol

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