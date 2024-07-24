Türk Takımlarının Rövanş Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu

Türk Temsilcilerinin Avrupa Mücadeleleri

Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki rövanş maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Fenerbahçe'nin Maçı

30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Lugano ile karşılaşacak. Maçın hakemi İngiliz Robert Jones olacak. Jones'un yardımcıları Neil Davies ve Wade Smith; dördüncü hakem ise Sam Barrott olarak belirlendi.

Trabzonspor'un Deplasman Maçı

1 Ağustos Perşembe günü Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Ruzomberok ile sahasında mücadele edecek. Maçın hakemi Nenad Minakovic olacak. Minakovic'in yardımcıları Nikola Borovic ve Bosko Bozovic; dördüncü hakem Milan Mitic olarak atandı.

RAMS Başakşehir'in Maçı

1 Ağustos Perşembe günü RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu maçta Granit Maqedonci düdük çalacak. Maqedonci'nin yardımcıları Robin Wilde ve Niklas Nyberg; dördüncü hakem olarak Victor Wolf görev alacak.