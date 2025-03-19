Türk Takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki Hüsranı: 376 Transfer, 26 Antrenör ve 1 Galibiyet

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 6 sezonda Türk takımlarının durumu iç açıcı değil. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl milyonlarca avro harcayarak birçok futbolcu ve teknik adam transfer etse de, bu yatırımlar beklenen başarıyı getirmedi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, son 6 sezonda dört büyükler toplam 376 oyuncu transfer etti ve 26 teknik direktörle çalıştı. Bu süreçte kulüplerin yaptığı toplam harcama ise 2,12 milyar avro (yaklaşık 85 milyar lira) olarak kaydedildi.

Transfer İstatistikleri

2019-20 sezonundan bu yana Trabzonspor, 105 futbolcu transferiyle en çok transfer gerçekleştiren kulüp olurken, Fenerbahçe 100, Galatasaray 92 ve Beşiktaş 79 oyuncuyla kadrosunu genişletti. Bu sezon sonuna kadar, kulüplerin yaptıkları toplam transferler şu şekilde sıralandı:

Sezon Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Toplam 2019-20 10 14 17 24 65 2020-21 13 22 12 15 62 2021-22 12 10 15 18 55 2022-23 18 18 17 14 67 2023-24 15 19 17 17 68 2024-25 11 17 14 17 59 Toplam 79 100 92 105 376

Teknik Direktör Değişiklikleri

Başarı hedefiyle yoluna devam eden dört büyükler toplamda 26 farklı teknik direktörle çalışma ihtiyacı duydu. Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor ile, İsmail Kartal ise Fenerbahçe ile iki kez görev yaptı. Beşiktaş ve Trabzonspor’da 8, Fenerbahçe’de 7, Galatasaray’da ise 3 teknik direktörle görüştürüldü.

Yüksek Maliyet, Yetersiz Başarı

Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirime göre, bonservis ücretleri ve futbolcu/antrenör hak edişlerine toplamda 2,12 milyar avro ödendi. Kulüplerin harcama kalemleri Galatasaray 640,3 milyon avro, Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon avro olarak rapor edildi.

Ancak tüm bu harcamalara rağmen, son 6 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımları sadece 1 galibiyet alabilmeyi başardı. Galatasaray ve Beşiktaş toplam 18 maçta, 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı ve yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Eleme Turları ve Geçmiş Başarılar

Dört büyükler, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında da 6 kez başarısız oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, belirli dönemlerde çeşitli takımlara elenerek bu arenada yer alamadılar. En iyi derece ise daha zayıf takımlara karşı verilmesi beklenen Konferans Ligi çeyrek finali olarak kaydedildi.

Özetle, Türk futbolunun güçlü temsilcileri, büyük harcamalar ve transferlere rağmen Ülkemizin Avrupa’daki şansını bir nebze olsun artırmayı başaramadı.