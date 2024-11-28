Türk Telekom Avrupa Kupası'nda Hapoel Bank Yahav'a Yenildi! (77-94)

BKT Avrupa Kupası: Türk Telekom - Hapoel Bank Yahav Maç Özeti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile karşılaştı. Maç, Ankara'da oynanması planlanırken, Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapıldı.

Maçın Detayları

Maçın ilk çeyreğinde 18-14, ilk yarısında ise 44-39 önde bulunan Türk Telekom, ikinci yarıda bu üstünlüğünü sürdüremedi. Son çeyreğine 65-62 geride giren Türk Telekom, karşılaşmayı 94-77 kaybetmekten kurtulamadı.

Bu sonuçla birlikte Türk Telekom, grupta 5. mağlubiyetini yaşarken, Hapoel Bank Yahav 7. galibiyetine ulaşmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.