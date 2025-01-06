Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda Lidersiz Valencia ile Deplasmanda Karşılaşacak

Türk Telekom, Valencia ile Kritik Bir Maça Çıkıyor

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, B Grubu 14. haftasında yarın İspanya'nın lider takımı Valencia ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Valensiya'daki Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'nda saat 22.30'da başlayacak.

Son Dört Maçta Üst Üste Galibiyet

Son dört maçında büyük bir çıkış yakalayan Türk Telekom, 13 haftada elde ettiği 8 galibiyet ile 10 takımlı grupta 3. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi Valencia ise grubun ilk 11 maçını kazanarak dikkat çekmiş, ancak son iki haftada yaşadığı yenilgilerle sarsılmıştır. Halen grupta 11 galibiyet ile lider konumda bulunan Valencia, bu maçı kazanması durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.

Sezonun İlk Yarısındaki Karşılaşma

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Valencia, 101-87 gibi açık bir skorla kazanmıştı. Türk Telekom, bu sefer konuk olduğu sahada rakibine karşı galibiyet almayı hedefliyor.