Türk Telekom Avrupa Kupasında Cosea JL'ye Yenildi

BKT Avrupa Kupası: Cosea JL 67 - Türk Telekom 63

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü mücadelesinde Fransa'nın Cosea JL ekibine 67-63 mağlup oldu.

Maç Detayları

Mücadele, Bourg-en-Bresse'deki Ekinox Spor Salonu'nda gerçekleşti. İlk periyodu 15-11 önde tamamlayan Cosea JL, devreye 38-33 önde girmeyi başardı.

İkinci Yarı Performansı

İkinci yarıya etkili bir giriş yapan Türk Telekom, 8-0'lık bir seri yakalayarak üçüncü çeyrekte rakibini yalnızca 9 sayıda tutmayı başardı. Bu performansla final periyoduna 49-47 önde girdiler.

Sıkı Mücadele ve Sonuç

Ancak son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyamayan Türk Telekom, salonu 67-63 mağlup ayrılarak Fransa temsilcisine 4. galibiyetini hediye etti. Bu sonuçla Türk Telekom, gruptaki ilk kaybını yaşadı.

Gelecek Maç

Türk Telekom, beşinci maçında 23 Ekim Çarşamba günü İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.