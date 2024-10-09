Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'nda 3'te 3 Yaptı

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Başarıya Doymuyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda sezonun başından itibaren etkileyici bir performans sergiliyor. Başkent temsilcisi ligdeki 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Önemli Maçlar ve Kazanılan Galibiyetler

Başantrenör Erdem Can önderliğinde yoluna devam eden Türk Telekom, B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Lietkabelis ile karşılaştı. Maçı 72-66’lık skorla kazanarak sezonun güçlü bir başlangıcını yaptı. İkinci maçında Yunan takımına konuk olan Türk Telekom, Aris Midea’yı 68-63 mağlup etti. Üçüncü ve son maçında ise Cedevita Olimpija ile yaptığı mücadelede 78-70’lik skorla kazandı ve grupta 3’te 3 yapma başarısını gösterdi.

Erdem Can ile Tarihi Başarılar

1991 yılında kurulan Türk Telekom, kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza attı. 2022-2023 sezonunda Türk Telekom, kulüp tarihinin en büyük başarısını elde ederek Avrupa'da final oynadı. Önceki sezon başında Erdem Can Anadolu Efes'e gittikten sonra, takımda Nenad Canak ve Selçuk Ernak gibi antrenörlerle istenilen hedeflere ulaşılamayınca, sezonun başında Erdem Can yeniden takımın başına getirildi.

Basketbol Süper Ligi’ndeki Dönüşüm

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Galatasaray’ı konuk eden Türk Telekom, maçın ilk yarısında 19 sayı geriye düştü. Ancak son dakikada Javon Bess’in attığı kritik sayıyla öne geçerek maçı 72-70 kazandı.

Bu güçlü performansla Türk Telekom, hem Avrupa’da hem de kendi liginde dikkat çeken bir görüntü sergiliyor.