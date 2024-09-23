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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i Ağırlıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis ile karşılaşacak. İlk maç Ankarada saat 19.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:44
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i Ağırlıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'na Başlıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu’ndaki ilk sınavında Litvanya ekibi Lietkabelis’i konuk edecek. Karşılaşma, Ankara Spor Salonu'nda yarın saat 19.30'da oynanacak.

Geçen sezonun Performansı

Başkent temsilcisi, geçen sezon 8 galibiyet ve 10 mağlubiyetle B Grubu'nu 6. sırada tamamladı. Bu sonuçla 8'li final turuna kalmayı başaran Türk Telekom, çeyrek finale yükselemek için mücadele verirken İngiliz temsilcisi London Lions’a 100-77’lik bir skorla kaybederek bu fırsatı kaçırmıştı.

Yeni Dönem ve Koç Değişikliği

Sezon sonu başantrenör Selçuk Ernak ile yollarını ayıran Türk Telekom, bir sezon aranın ardından Erdem Can’ı tekrar takımın başına getirdi. Erdem Can yönetiminde, 2022-23 sezonunu ligde lider olarak tamamlayan Türk Telekom, play-off'ta yarı finale yükselmişti ve BKT Avrupa Kupası'nda da finale çıkarak dikkat çekmişti.

Takım, yeni sezona umutlu bir başlangıç yapmak ve geçen sezonun başarısını iki katına çıkarmak için sahada tüm enerjisini yansıtmayı hedefliyor.

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