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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i Yenmeyi Başardı

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i 72-66 yenerek sezonu galibiyetle açtı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:47
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i Yenmeyi Başardı

Türk Telekom Sezonu Galibiyetle Açtı

BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında güçlü bir performans sergileyerek 72-66'lık skorla galip geldi.

Maçın Detayları

Maça pota altını etkili bir şekilde kullanarak başlayan Türk Telekom, ilk beş dakikayı 12-11 önde tamamladı. Savunmasını sıklaştıran ev sahibi ekip, rakibini top kaybına zorlayarak ilk çeyreği 22-17 önde kapattı.

İkinci Çeyrek Mücadelesi

İkinci çeyreğe 6-0'lık bir seri ile başlayan Türk Telekom, 12. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 28-17. Ancak Lietkabelis, 8-0'lık bir yanıt vererek durumu 28-25'e getirdi. İlk yarının sonunda Türk Telekom, soyunma odasına 35-34 önde girdi.

Üçüncü Çeyrekte İşler Değişiyor

Üçüncü çeyreğe Lietkabelis'in 3 sayılık basketiyle başlayan Türk Telekom, 25. dakikayı 43-42 geride tamamladı. Türk Telekom, 28. dakikada Makoundou'nun katkısıyla öne geçerek 52-47'lik bir üstünlük yakaladı ve son periyoda 54-48 önde girdi.

Final Periyodu ve Sonuç

Final çeyreğine hızlı başlayan Türk Telekom, Heidegger'in etkili oyunu ile 35. dakikada 9 sayılık bir avantaja sahip oldu: 64-55. Ancak Lietkabelis, sert savunması ve serbest atışlar ile farkı 68-66'ya indirdi. Maçın son bölümünde her iki takım da top kayıpları yaşasa da, Türk Telekom daha az hata yaparak serbest atışlardan geldikleri 72-66'lık sonuçla galip geldi.

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