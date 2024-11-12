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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Umana Reyer ile Karşılaşıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Umana Reyer'e konuk olacak. Maç, Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:20
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Umana Reyer ile Karşılaşıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında yarın İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.

Maç, Taliercio Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Oynadığı yedi karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 yenilgi ile B Grubu'nda 4. sırada yer alan Türk Telekom, rakibi Umana Reyer’in yalnızca 2 galibiyet elde ettiği yedi karşılaşmada 9. sırada bulunduğunu göz önünde bulunduruyor.

Her iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği bu karşılaşmada Türk Telekom'un hedefi, Avrupa sahasındaki şansını artırmak olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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