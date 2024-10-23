Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Valencia'ya Yenildi

BKT Avrupa Kupası'nda Maç Sonucu

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 5. karşılaşmasında İspanyol ekibi Valencia'ya ev sahipliği yaptı. Maçın sonucu: Türk Telekom: 87 - Valencia: 101.

Maçın İlk Periyodu

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Valencia, Ojeleye'nin etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 14-8 önde tamamladı. Konuk takım, ilk periyodu çift haneli farkla, 27-17 önde kapattı.

İkinci Periyot Analizi

İkinci çeyrekte iyi bir savunma sergileyen Valencia, De Larrea ve Happ'ın sayılarıyla 15. dakikada farkı 21 sayıya yükseltti: 23-44. Devrenin sonuna doğru farkı daha da açarak soyunma odasına 58-32 önde girdi.

Üçüncü Periyotta Gelişmeler

Üçüncü periyotta Ojeleye again etkili oynayarak takımı ileri taşıdı ve 28. dakikada durumu 78-45 yaparak son çeyreğe 81-52 önde girdiler.

Son Periyot ve Maçın Genel Durumu

Türk Telekom, Angola ve Bess'in son dakikalardaki etkili oyunuyla son bölümde toplam 35 sayıya ulaştı. Ancak; bu, Valencia'nın 101-87 galibiyetini değiştirmedi. Türk Telekom, grupta üst üste ikinci yenilgisini alırken, Valencia 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Saygı Duruşu

Karşılaşmadan önce, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) önünde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.