Türk Telekom, Deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi Geçti

Türk Telekom, Deplasmanda Zafer Kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşti. Türk Telekom, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.

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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in ev sahipliği yaptığı bu mücadelede Türk Telekom, maçı 86-75'lik skorla kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü. Bu sonuç, Türk Telekom'un sezon boyunca gösterdiği performansı destekleyen önemli bir galibiyet oldu.

Her iki takımın da mücadeleci bir oyun sergilediği karşılaşma, basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Türk Telekom Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Moody (42) ile Türk Telekom oyuncusu İsmet Akpınar (5) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Türk Telekom Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Moody (42) ile Türk Telekom oyuncusu İsmet Akpınar (5) mücadele etti.