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Türk Telekom, Galatasaray'ı Zorla Yenerek Sezona Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Galatasaray'ı 72-70 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:20
Türk Telekom, Galatasaray'ı Zorla Yenerek Sezona Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Başlıyor

2023-2024 sezonunun ilk haftasında Türk Telekom, Galatasaray ile heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleştirdi. Maçın sonunda Türk Telekom, Galatasaray'ı 72-70 ile yenmeyi başardı.

Maçın İlk Yarısı: Galatasaray Farkı Açıyor

İki ekip de maça tutuk başladı. İlk 5 dakikayı Galatasaray, 10-7'lik skorla önde geçti. Çeyrek boyunca etkin olan Sarı-Kırmızılılar, bu çeyreği 22-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Galatasaray, pota altından bulduğu basketlerle 12. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı. Bu süreçte Palmer ve Cummings ile etkili olan Galatasaray, 16. dakikada farkı 19 sayıya (21-40) kadar taşıdı. Türk Telekom; devrenin sonlarına yaklaşırken farkı biraz daha indirse de, Galatasaray soyunma odasına 44-29'luk avantajla gitti.

İkinci Yarının Başlangıcı ve Türk Telekom'un Geri Dönüşü

Üçüncü çeyreğe her iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray, bu çeyreğin 25. dakikasında 50-38 önde bulunuyordu. Ancak, Melih Tunca gibi genç oyuncularla etkili olan Türk Telekom, final periyoduna girerken farkı 49-57'ye çekti.

Final Periyodunda Baş Döndüren Mücadele

Son çeyrek büyük bir çekişmeye ev sahipliği yaptı. Türk Telekom, Hanlan'ın 3 sayılık atışı ile farkı 3 sayıya indirdi ve 60-63 yaptı. Bitime 58.7 saniye kala skoru 70-70 yaparak maça denge getirdi. Bess'in 17.3 saniye kala attığı zor şut ile Türk Telekom, maçı 72-70 kazanarak tarih yazdı. Galatasaray son hücumda 2.6 saniye kala Livingston ile top kaybı yaptı. Türk Telekom, kenardan çıkan topla maçı tamamladı ve zorlu bir geri dönüş ile galip gelmeyi başardı.

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