Türk Telekom, Semt 77 Yalovaspor'u Zor Dağıldı: 96-93

Türk Telekom, Semt 77 Yalovaspor'u Deplasmanda Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, Semt 77 Yalovaspor'u 96-93 mağlup etti. Bu kıyasıya mücadele, Türk Telekom'un deplasmandaki temsilcisi için oldukça kritik bir galibiyet anlamına geliyor.

Maçın Detayları

Mücadele boyunca iki takım da yüksek tempoda oynadı. Semt 77 Yalovaspor, kendi sahasında gösterdiği performans ile dikkat çekse de Türk Telekom'un son dakikaları etkili oynaması galibiyeti getirdi.

Bu sonuç, Türk Telekom'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Semt 77 Yalovaspor'un da sezon hedefleri açısından önemli bir kayıp olarak not edildi.