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Türk Telekom Valencia Basket ile Karşılaşıyor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Valencia Basket'i konuk edecek. Mücadele Ankara'da saat 19.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:05
Türk Telekom Valencia Basket ile Karşılaşıyor

Türk Telekom, Valencia Basket'i Konuk Ediyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki beşinci maçında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek mücadele 19.30'da başlayacak.

Grup Durumu

Bu organizasyonun ilk dört haftasında, Türk Telekom 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak grupta averajla dördüncü sırada yer alıyor. Diğer yandan, Valencia Basket ise oynadığı dört maçı da kazanarak turnuvada henüz yenilgi yaşamayan iki takımdan biri olmayı başardı ve grupta averajla ilk sırada bulunuyor.

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