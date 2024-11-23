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Türk Tenisinin Geleceği İçin Hedef: Markalaşma

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türk tenisinin markalaşması için kapsamlı bir çalışma yapacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:10
Türk Tenisinin Geleceği İçin Hedef: Markalaşma

Türk Tenisinin Geleceği İçin Hedef: Markalaşma

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Türk tenisinin yeni döneminde hedeflerinin markalaşma olduğunu açıkladı. Bu hedef doğrultusunda, 4 yıllık yol haritasını belirlemek için bir çalıştay düzenleyeceklerini belirten Müderrisgil, "Zorlukları, tehditleri, fırsatları tespit edip olabileceğimizin en iyisi olmalıyız" dedi.

Markalaşma Süreci ve Yetenek Taraması

11 Kasım'da gerçekleştirilen genel kurulda göreve seçilen Müderrisgil, geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını hatırlatarak, sporun sosyal etkisini ölçen raporlar yayımladıklarını kaydetti.

Müderrisgil, Türk tenisinin markalaşması için tabana yayılma, antrenörlerin eğitimine önem verme, hakemlerin ve oyuncuların daha görünür hale gelmesi gibi birçok hedef belirlediklerini ifade etti. Ayrıca, yetenek taramasının arttırılması gerektiğini, herkesin tenise erişebilir olmasının önemine vurgu yaptı.

Cinsiyet Eşitsizliği ve Yönetimde Kadın Temsili

Ulusal spor federasyonlarındaki cinsiyet eşitsizliğine de dikkat çeken Müderrisgil, "İki kadın başkan olarak 64 federasyon içinde azınlıktayız. Yönetim kurulumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor. Bu durum, farklı bir bakış açısı getiriyor" dedi. Kadın yöneticilerin sahip olduğu liderlik özelliklerinin önemine değindi.

İş Birliği ve Paydaşlarla İletişim

Çalıştayların yanı sıra, sporcular, antrenörler, kulüpler ve sponsorlarla sağlıklı bir iletişim oluşturarak Türk tenisinin potansiyelini ortaya çıkaracaklarını belirten Müderrisgil, "Hesap verebilir, şeffaf bir sistem yaratmak önceliklerimiz arasında" diye ekledi.

Uluslararası Başarı Hedefi

2028 Olimpiyatlarına katılım hedefiyle Türk tenisinin uluslararası yarışmalarda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Müderrisgil, "Herkes için tenis vizyonumuz var" diyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etme arzusunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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