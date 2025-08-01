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Türk Yönetimle SV Südwest, Almanya'da Şampiyon Oldu

Almanya'nın SV Südwest kulübü, Türklerin yönetimini devralmasıyla iflasın eşiğinden dönerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:47
Türk Yönetimle SV Südwest, Almanya'da Şampiyon Oldu

SV Südwest, 143 Yıllık Tarihinden Güç Alarak Şampiyon Oldu

Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden SV Südwest, 32 maçta elde ettiği 28 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 86 puan toplayarak, bölgesel amatör ligde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Kulübün yönetimine Türklerin gelmesinin ardından geçmişten gelen zorlukları geride bırakarak başarının kapılarını araladı.

Türk Yönetim, Kulübü İflastan Kurtardı

1882 yılında Ludwigshafen kentinde kurulan SV Südwest, yakın zaman önce iflasın eşiğine kadar gelmişti. Kulüp, Türk yöneticilerin devraldığı yönetimle önemli bir dönüşüm yaşadı. Kulüp Başkanı Serdar Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SV Südwest'in köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu kulübün batma noktasına gelmesi üzerine yönetimi devraldık.” dedi.

Disiplin ve Yenilikle Başarıya Ulaştılar

Gökalp, eski başkan ile birlikte kulübü üstlenmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Tüzük değişikliği yaptık. Altyapı yoktu. Disipline önem verdik.” ifadelerini kullandı. Takımın iflasın eşiğindeyken yardım etmeye geldiklerini söyleyen Gökalp, şunları ekledi: “İlk senemizde şampiyon olduk. B takımımız da şampiyon oldu. Şimdi bu takımda oynamak için herkes can atıyor.”

Hedef: Profesyonel Lig

Gelecek sezon daha üst ligde mücadele etmeye hazırlanan SV Südwest'in Başkanı Gökalp, hedeflerini “Arka arkaya dört sene şampiyon olmak ve profesyonel liglerde tekrar takımımızı görmek.” olarak açıkladı. Takıma olan ilginin arttığına da değinen Gökalp, maçlarda seyirci sayısının 500'ü geçtiğini belirtti.

Altyapıya Yönelik Yeni Planlar

Başarılarının ekip çalışmasıyla geldiğini vurgulayan Gökalp, destekçilerine teşekkür ederek, “Artık altyapıya daha çok önem veriyoruz.” dedi. Türk kulüpleri ve iş insanlarıyla iş birlikleri geliştirme arzusunu dile getirdi.

Almanya'da 1882 yılında kurulan SV Südwest, yönetime Türklerin gelmesinin ardından iflasın...

Almanya'da 1882 yılında kurulan SV Südwest, yönetime Türklerin gelmesinin ardından iflasın eşiğinden kurtularak bölgesel amatör ligde şampiyonluğa ulaştı. SV Südwest, bu yıl 32 maçta aldığı 28 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 86 puanla şampiyon oldu. Kulübün Başkanı Serdar Gökalp, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Almanya'da 1882 yılında kurulan SV Südwest, yönetime Türklerin gelmesinin ardından iflasın...

Almanya'da 1882 yılında kurulan SV Südwest, yönetime Türklerin gelmesinin ardından iflasın eşiğinden kurtularak bölgesel amatör ligde şampiyonluğa ulaştı. SV Südwest, bu yıl 32 maçta aldığı 28 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 86 puanla şampiyon oldu. Kulübün Başkanı Serdar Gökalp, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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