Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği Kuruldu

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği Resmen Kuruldu

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Genel Kurulunda Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği kurulmasına yönelik karar kabul edildi. Bu önemli gelişme, Türk satrancı ve Türk dünyası için yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Gülkız Tulay'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın yapıldığı Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleşen genel kurulda aldığı kararın ardından duygularını ifade etti. Tulay, bu birliğin kurulmasında Türkiye olarak öncülük ettikleri için gurur duyduklarını belirtti. "Bu organizasyon Türk dünyasında büyük bir güç birliği oluşturacak", dedi.

Bakanlık Desteği ve Gelecek Planları

Tulay, oluşturulan birliğin Türk satrancının uluslararası düzeyde daha etkin temsil edilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Aynı zamanda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların başarısına da dikkat çekerek Özkan Aşkın Bak'a teşekkür etti. Tulay, bu oluşumun satranç kültürünün yayılmasına ve genç sporcuların deneyim kazanmasına olanak tanıyacağını ifade etti.

Birliğin Yapısı ve Amaçları

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkeleri kapsıyor. Bu birliğin amacı, Türkçe konuşan ülkelerde satranç sporunu geliştirmek ve sosyal projeleri hayata geçirmektir. Ayrıca, FIDE'deki resmi dillere Türkçe'nin de eklenmesi için önemli bir adım olarak görülen birliğin, projelerini etkili bir koordinasyonla yürüteceği ifade ediliyor.

Tarihsel Bir Adım

Türk Dünyası'na yönelik bu önemli gelişmenin, FIDE'de Türkçe'nin de resmi diller arasında yer alması noktasında tarihi bir fırsat sunduğu belirtildi. Geçen yıl Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanları toplantısında bu birliğin kuruluşunun gündeme alınması, bu birliktelik için atılmış bir diğer adım olmuştur.

45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın düzenlendiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Genel Kurulunda, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulması kabul edildi. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay (sağ 4) da genel kurula katıldı.