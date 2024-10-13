Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. Haftanın Özeti

Ligdeki 6. hafta maçları büyük bir heyecanla sonuçlandı. Tek bir karşılaşma hariç diğer mücadeleler bugün oynandı.

Maç Sonuçları

Gerçekleşen maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

Hakkarigücüspor - Çekmeköy Bilgidoğa: 2-0

- Çekmeköy Bilgidoğa: Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi: 2-0

- Galatasaray Petrol Ofisi: Amed Sportif Faaliyetler - Bornova Hitabspor: 1-1

- Bornova Hitabspor: Beşiktaş JK United Payment - Trabzonspor: 1-0

- Trabzonspor: Fatih Vatanspor - Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0

- Ünye Kadın Spor Kulübü: Beylerbeyi - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

Puan Durumu

İkinci haftanın ardından ligdeki puan durumu aşağıdaki gibidir:

Takım O G B M P Fenerbahçe Petrol Ofisi 6 6 0 0 18 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget 6 4 1 1 13 Beylerbeyi Spor Kulübü 6 4 0 2 12 Alg Spor 5 3 1 1 10 Beşiktaş JK United Payment 6 2 2 2 8 Galatasaray Petrol Ofisi 4 1 1 2 5 Trabzonspor 5 1 2 2 5 Fatih Vatanspor 6 1 3 2 5 Amed Sportif Faaliyetler 6 1 1 4 4 Hakkarigücü 6 1 0 5 3 Ünye Kadın Spor Kulübü 5 1 1 3 1 Bornova Hitabspor 6 0 2 4 2 Çekmeköy Bilgidoğa 6 0 0 6 0

Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor'un 3 puanı silinmiştir.