Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. Haftanın Özeti
Ligdeki 6. hafta maçları büyük bir heyecanla sonuçlandı. Tek bir karşılaşma hariç diğer mücadeleler bugün oynandı.
Maç Sonuçları
Gerçekleşen maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:
- Hakkarigücüspor - Çekmeköy Bilgidoğa: 2-0
- Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi: 2-0
- Amed Sportif Faaliyetler - Bornova Hitabspor: 1-1
- Beşiktaş JK United Payment - Trabzonspor: 1-0
- Fatih Vatanspor - Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0
- Beylerbeyi - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
Puan Durumu
İkinci haftanın ardından ligdeki puan durumu aşağıdaki gibidir:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|Fenerbahçe Petrol Ofisi
|6
|6
|0
|0
|18
|Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget
|6
|4
|1
|1
|13
|Beylerbeyi Spor Kulübü
|6
|4
|0
|2
|12
|Alg Spor
|5
|3
|1
|1
|10
|Beşiktaş JK United Payment
|6
|2
|2
|2
|8
|Galatasaray Petrol Ofisi
|4
|1
|1
|2
|5
|Trabzonspor
|5
|1
|2
|2
|5
|Fatih Vatanspor
|6
|1
|3
|2
|5
|Amed Sportif Faaliyetler
|6
|1
|1
|4
|4
|Hakkarigücü
|6
|1
|0
|5
|3
|Ünye Kadın Spor Kulübü
|5
|1
|1
|3
|1
|Bornova Hitabspor
|6
|0
|2
|4
|2
|Çekmeköy Bilgidoğa
|6
|0
|0
|6
|0
Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor'un 3 puanı silinmiştir.