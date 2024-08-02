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Turkcell Süper Kupa Heyecanı İstanbul'da Başlıyor

Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:06
Turkcell Süper Kupa Heyecanı İstanbul'da Başlıyor

Turkcell Süper Kupa, İstanbul'da Müsabakaya Hazır

Bu yılki Turkcell Süper Kupa, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk sırayı elde eden Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş arasında, yarın İstanbul'un prestijli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Maç, saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Kupa Tarihçesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen bu organizasyon, toplamda 18. kez gerçekleştiriliyor. Galatasaray ve Beşiktaş, daha önce 8 kez karşı karşıya gelmişken, bu maç ile birlikte 9. randevularını yapmış olacak.

Süper Kupa İstatistikleri

Galatasaray, daha önceki organizasyonlarda 4 kez kupayı kazandı. Beşiktaş ise 2 kez bu başarıyı elde etti. İki takım arasındaki Süper Kupa mücadelelerinde her biri 1 kez kupa kazanmış durumda.

İlk Kupa Beşiktaş'ın Oldu

İlk Süper Kupa 2006 yılında gerçekleştirildi ve bu karşılaşmayı Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yenerek kazanmıştı. Ayrıca, Galatasaray, şimdiye kadar Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olma unvanına sahiptir; tam 7 kez bu başarıyı elde ette.

Almanya'da Başlayan Hikaye

Organizasyonun ilk 3 maçı Almanya'da oynandı. Yarışma Türkiye’ye taşındıktan sonra Fenerbahçe, 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen ilk iç saha maçında kupayı kazandı.

Son Oynanan Kupa Maçı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 30 Aralık 2023'te düzenlenmesi planlanan son Süper Kupa maçı ise yaşanan kriz nedeniyle sadece 1 dakika sürdü ve Galatasaray bu maçı hükmen kazanarak 3-0 ile kupayı aldı.

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