Türkiye 1-0 Bulgaristan — 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (İlk Yarı)

Türkiye, E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan karşısında Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 21:29
Türkiye 1-0 Bulgaristan — 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (İlk Yarı)

Türkiye 1-0 Bulgaristan — İlk Yarı (2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan E Grubu 5. maçının ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü Hakan Çalhanoğlu'nun 18. dakikadaki penaltısından geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe atışında ön direkte Abdülkerim’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan’ın pasında kale önünde Kerem’in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

15. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu’nun şutunda rakip oyuncu barajda topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem’in plasesinde kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

42. dakikada ceza yayı önünde Despodov’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Kenan’ın pasında Kerem’in şutunu kaleci direk dibinden kornere çeldi.

Detaylar

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Atakan Karazor, Samet Akaydin, Yusuf Sarı, Mert Müldür, Deniz Gül, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Bulgaristan: Mitov, Georgiev, K. Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Z. Dimitrov, Despodov, Rusev

Yedekler: Bozhev, Evtimov, Popov, Nikolov, Bozhinov, Velkov, Petkov, Minchev, Chochev, Yordanov, Stoyanov, Shopov

Teknik Direktör: Aleksandar Dimitrov

Gol: Hakan Çalhanoğlu (dk. 18 pen.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Arda Güler (Türkiye)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU 5. MAÇINDA BURSA'DA BULGARİSTAN...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU 5. MAÇINDA BURSA'DA BULGARİSTAN İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI AY-YILDIZLI EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU 5. MAÇINDA BURSA'DA BULGARİSTAN...

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Türkiye 1-0 Bulgaristan — 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (İlk Yarı)
3
Türkiye-Bulgaristan 0-0 (15') — 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
4
Tokyo 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Görkemli Açılış
5
Kocaeli Kadın Basketbol'da Sessizlik: Ligden Çekilme İddiaları
6
Türkiye Basketbol Ligi: Bandırma Bordo, Kocaeli'yi 82-61 Yendi
7
Sivasspor, Esenler Erokspor Maçı Öncesi Pas Çalıştı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?