Türkiye 17 Judocu ile Avrupa Gençler Şampiyonası’nda

Türkiye, 4-6 Eylül'de Bratislava'da düzenlenecek Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'na 17 sporcu ile katılacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:35
4-6 Eylül tarihlerinde Slovakya’nın başkenti Bratislava ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Gençler Judo Şampiyonasına Türkiye, 17 sporcu ile katılacak.

Turnuvaya 42 ülkeden toplam 372 sporcu katılacak. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, milli takımımızı 9 kadın ve 8 erkek judocu temsil edecek.

Milli Takım Kadrosu

Kadınlar: Zilan Ertem (48 kilo), Begümnaz Doğruyol (48 kilo), Sura Nil Karasu (52 kilo), Zeynep Öztürk (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo), Yağmur Yılmaz (+78 kilo), Sema Mete (+78 kilo)

Erkekler: Berkay Aydın (60 kilo), Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Hilmi Mucık (66 kilo), Yücel Göker (73 kilo), Erman Gürgen (81 kilo), Emir Selim Arı (81 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)

Milli judocularımız, şampiyonada hem madalya hem de uluslararası deneyim hedefiyle tatamiye çıkacak.

