Türkiye, 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 39 Madalya ile Şampiyon

Cluj-Napoca'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, üç kategoride şampiyon olup toplam 39 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 23:05
Türkiye, 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 39 Madalya ile Şampiyon

Türkiye, 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 39 Madalya ile Şampiyon

Cluj-Napoca'daki organizasyonda milliler serbest, grekoromen ve kadınlarda zirveye çıktı

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonasında Türkiye, toplam 39 madalya ile turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre milliler; serbest stilde 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz, grekoromende 2 altın, 6 gümüş ve 6 bronz, kadınlarda 1 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalyaya ulaşarak üç kategoride de Balkan şampiyonluğunu elde etti.

Cluj-Napoca'da altın madalya kazanan milli güreşçiler:

Serbest stil: İbrahim Bera Kıvrak (45 kilo), Vessam Kasem (48 kilo), Muhammed Gölha (51 kilo), Yusuf İslam Kara (71 kilo), Yiğit Aktaş (110 kilo)

Grekoromen: Mehmet Turan (45 kilo), Şamil Şahan (48 kilo)

Kadınlar: Havin Selçuk (40 kilo)

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 39 madalya kazanan Türkiye, tüm...

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 39 madalya kazanan Türkiye, tüm kategorilerde şampiyon oldu.

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 39 madalya kazanan Türkiye, tüm...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
2
PFDK'dan Kasımpaşa Teknik Direktörü Uğurlu'ya Cezalar
3
Icardi’ye Real Madrid baskısı! Galatasaray’dan net cevap…
4
Sivas'ta "Zirvedeki Yiğidolar" Ödül Töreni: 29 Sporcuya Altın Hediye
5
Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda Kazananlar Belli Oldu
6
Abdullah Kayapınar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
7
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: ABD Kadınlar Yüzmede Altın Madalyayı Kaptı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi