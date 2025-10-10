Türkiye, 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 39 Madalya ile Şampiyon

Cluj-Napoca'daki organizasyonda milliler serbest, grekoromen ve kadınlarda zirveye çıktı

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonasında Türkiye, toplam 39 madalya ile turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre milliler; serbest stilde 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz, grekoromende 2 altın, 6 gümüş ve 6 bronz, kadınlarda 1 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalyaya ulaşarak üç kategoride de Balkan şampiyonluğunu elde etti.

Cluj-Napoca'da altın madalya kazanan milli güreşçiler:

Serbest stil: İbrahim Bera Kıvrak (45 kilo), Vessam Kasem (48 kilo), Muhammed Gölha (51 kilo), Yusuf İslam Kara (71 kilo), Yiğit Aktaş (110 kilo)

Grekoromen: Mehmet Turan (45 kilo), Şamil Şahan (48 kilo)

Kadınlar: Havin Selçuk (40 kilo)

