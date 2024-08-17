Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Ekvador'u Mağlup Etti

FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası

Türkiye 3 - Ekvador 0

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonasındaki ilk karşılaşmasında Ekvadoru 3-0'lık skorla geçti. Turnuvanın Peru'nun başkenti Limada gerçekleşen organizasyonunda, Türkiye B Grubu'nda yer almakta.

Ay-yıldızlı takım, bu ilk mücadelesinde Ekvador karşısında setleri 25-18, 25-16 ve 25-14'lük sonuçlarla alarak sahadan galip ayrıldı.

Türkiye'nin bulunduğu grupta Ekvador dışında Tayland ve Çin takımları da mücadele ediyor. Milliler, ikinci mücadelesinde yarın Çin ile karşılaşacak.