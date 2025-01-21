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Türkiye, 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Güney Afrika'yı 12-0 Yendi

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda üçüncü maçında Güney Afrika'yı 12-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:24
Türkiye, 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Güney Afrika'yı 12-0 Yendi

Türkiye'den Tarihi Zafer: 12-0

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Afrika'yı 12-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleşti ve Türkiye, maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk periyodu Tan Nisan Göksal (3), Dolunay Erbakan (2) ve Melisa Çağdaş'ın golleriyle 6-0 önde tamamladı.

İkinci periyotta da temposunu düşürmeyen milli takım, Dolunay Erbakan, Eda Seçen (2) ve Sidre Hacıosmanoğlu'nun golleriyle skoru 10-0'a taşıdı.

Son periyotta ise Berru Develioğlu ve Nisa Erdöş'ün golleriyle Türkiye, maçı 12-0'lık üstünlükle noktaladı.

Hedef İzlanda Maçı

Bu sonuçla birlikte Türkiye, şampiyonadaki üçüncü galibiyetini elde etti ve grubundaki liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki dördüncü mücadelesinde 23 Ocak Perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak. Türkiye, ilk iki maçında Belçika ve Meksika'yı 2-1 yenerek galibiyet serisine başlamıştı.

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