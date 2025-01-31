Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya Yenildi

Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yenildi

Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki dördüncü maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı. Maç sonucu 6-3'lük bir skorla Türkiye, Yeni Zelanda'ya mağlup oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleşti. İlk periyodu 2-0 önde tamamlayan Yeni Zelanda, ikinci periyotta da 4-2'lik üstünlük sağladı. Bu sonuçlarla Türkiye, gruptaki üçüncü yenilgisini alarak 1 galibiyetle 3 puanla 4. basamakta yer aldı.

Gruptaki Durum

Oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak 12 puan toplayan Yeni Zelanda, 12 puanlı Tayvan'ın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor. Türkiye ise, grup aşamasının sonuna yaklaşırken zorlu mücadelelere devam edecek.