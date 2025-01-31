DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,17 0,44%
ALTIN
3.227,8 -0,42%
BITCOIN
3.675.538,2 2,52%

Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya Yenildi

Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya 6-3 mağlup oldu. Milli takım 3. klasman A grubunda 4. sırada.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:34
Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya Yenildi

Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yenildi

Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki dördüncü maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı. Maç sonucu 6-3'lük bir skorla Türkiye, Yeni Zelanda'ya mağlup oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleşti. İlk periyodu 2-0 önde tamamlayan Yeni Zelanda, ikinci periyotta da 4-2'lik üstünlük sağladı. Bu sonuçlarla Türkiye, gruptaki üçüncü yenilgisini alarak 1 galibiyetle 3 puanla 4. basamakta yer aldı.

Gruptaki Durum

Oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak 12 puan toplayan Yeni Zelanda, 12 puanlı Tayvan'ın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor. Türkiye ise, grup aşamasının sonuna yaklaşırken zorlu mücadelelere devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Üç Puanı Kaptı
2
Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 Geçti
3
Genç Eskrimciler, Dünya Kupası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı
4
TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti
5
Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya Yenildi
6
Davis Kupası'nda Türkiye ve Meksika Eşleşmesi İçin Kuralar Çekildi
7
Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!