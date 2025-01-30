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Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonasında Bulgaristan'a Yenildi

Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 9-4 mağlup oldu ve gruptaki durumunu zorlaştırdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 22:11
Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonasında Bulgaristan'a Yenildi

Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Kayıplar Devam Ediyor

Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a 9-4 mağlup oldu. Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen bu mücadelede ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında istediği performansı sergileyemedi.

Türkiye'nin Golleri ve Maçın Özeti

Maçta Türkiye'nin gollerini Abdullah Yayılkan (2), Ege Odabaş ve Hamza Yavuz kaydetti. Ancak bu goller, Bulgaristan’ın güçlü oyununu durdurmaya yetmedi.

A Grubu'nda 1 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunan Türk milli takımı, böylece toplamda 3 puanda kaldı. Bulgaristan ise bu maç ile birlikte grubundaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3 yaptı.

Gelecek Maç ve İhtiyaç Duyulan Performans

Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de ilk sırada bulunan Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Bu kritik mücadelede Türkiye'nin daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

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