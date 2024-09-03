Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Avusturya'yı Mağlup Etti

Türkiye'nin Başarısı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Devam Ediyor

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avusturya ile yaptığı maçta zafere ulaşarak şampiyonada önemli bir başarı daha elde etti.

Karşılaşmanın Detayları

Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası'nda, Türkiye takımı Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında oynanan karşılaşmayı 26-24, 25-18 ve 25-22 set sonuçlarıyla kazanarak, grup sıralamasında önemli bir adım attı.

Grup Performansı

Bu zafer ile birlikte Türkiye, 1. Grup'ta 4. galibiyetini elde etmiş oldu. Milliler, şampiyonadaki yedinci maçını yarın Sırbistan ile oynayacak.