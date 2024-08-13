Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Yarı Finalinde

Türkiye'nin Voleyboldaki Başarısı

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki son maçında, ev sahibi Bulgaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşma Detayları

Bulgaristan ve İrlanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada, Türkiye 1. Grup'taki yedinci ve son karşılaşmasına çıkarken, başkent Sofya'da oynanan maçta setler şu şekilde sonuçlandı: 25-19, 25-17 ve 25-23. Grubu Lider Bitiren Milliler

Türkiye, şampiyona boyunca gösterdiği üstün performansı ile grup aşamasını 7'de 7 yaparak lider olarak tamamladı. Yarı finalde ise 2. Grup'ta ikinci olan Polonya ile 16 Ağustos Cuma günü karşı karşıya gelecek.